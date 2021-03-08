اعترافا بتضحيات المرأة في جميع مراحل حياتها…الدوزي يطرح “صبارة “

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر النجم المغربي الدوزي قبل قليل، جديده الغنائي بعنوان “صبارة ” على قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

وأعلن الدوزي على نزول أغنيته الجديدة عبر نشره تدوينة بصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاءت كالتالي:”صبّارة.. حصرياً إليكم الآن أحبتي على قناتي الرسمية باليوتيوب، هديّتي لكل نساء العالم، دمتن رمزاً للمحبة والصّبر والوفاء”.

وكشف الدوزي عبر بث مباشر قام به بموقع “انستغرام” ان الأغنية هي بمثابة تكريم واعتراف للمرأة، لما تقدمه من تضحيات جسيمة خلال جميع مراحل حياتها.

و يشار أن الأغنية التي اختيرت لتكون جينيريك المسلسل المغربي (أولاد المرسى)، هي من كلمات و ألحان وتوزيع جلال الحمداوي، و إخراج مراد الخوضي.

و الجدير بالذكر أن الكليب يعرف مشاركة نخبة من أبطال المسلسل، من بينهم عزيز داداس، ماجدولين الإدريسي، أمين الناجي، ناصر أقباب وآخرون..

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