تفشي فيروس كورونا في تركيا
كورونا في تركيا

تركيا : 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات اليومية منذ 6 يناير الماضي.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 64 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 2994، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2793632.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 2632030، إثر شفاء 8106 مصابين

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