مناقشة أطروحة دكتوراه لموضوع“الفساد” يُفجر النقاش وأستاذ: مس بالنظام !!

هبة بريس ـ الرباط

عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالحديث عن حول مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه، بكلية الحقوق في سطات،حيث توسع النقاش بين اللّجنة العلمية، لتحوّل إلى مشادّات كلامية وتراشق بالاتهامات.

و قالت مصاذر جيدة الاطلاع ان الخلاف نشب بسبب اختلاف في القناعات بعذما تناول موضوع الأطروحة “معيقات الإصلاح الإداري بالمغرب بين النص والممارسة”.

واكدت مصادرنا أنّ الطالب الباحث استند في أطروحته على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، و مؤسسة الوسيط، قبل أن يخلص في استنتاجه إلى وجود اختلالات على المستوى التدبير الإداري، وكذا فساد إداري يعيق تنمية المرافق العمومية وهو الامر الذي اعتبره أحد أعضاء لجنة المناقشة مسا بالنظام ما أدى إلى تدخّل أستاذ آخر ليوضّح الأمر، غير أن النقاش تطوّر إلى تبادل نعوت و أوصاف من قبيل”الأمي” و “الجاهل” داخل القاعة.

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