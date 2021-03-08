الوهابي تستفسر الحكومة حول إفلاس أصحاب المهن والخدمات
محمد بنشعبون

برلمانية تستفسر الحكومة حول إفلاس أصحاب المهن والخدمات

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

وجهت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول تأثر مجموعة من المهن والخدمات بجائحة كورونا، داعية إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من من أجل تجنب أصحاب عدد من القطاعات الإفلاس الوشيك.

وأفادت الوهابي، في ذات المراسلة، أنه كان لتأثير جائحة كورونا انعكاس وخيم على النسيج الاقتصادي المغربي برمته، الأمر الذي خلف مآسي اجتماعية بفقدان الأفراد والعائلات على السواء لمورد رزقهم، حيث باتوا يعيشون في ظل أوضاع معيشية صعبة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن المجالات التي تأثرت بجائحة كورونا لا حصر لها، منها ما يرتبط بتموين الأعراس والحفلات، الحلاقة والتجميل، وما يتصل بمجال الحمامات بصفتيها التقليدية والعصرية، وهي ميادين تشغل مستخدمين يعدون بالآلاف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية إلى الكشف عن التحفيزات الاقتصادية المبرمجة حتى تسترجع هذه المجالات وتيرتها وعافيتها.

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