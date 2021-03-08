كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة
تدابير احترازية ضد كورونا في إيطاليا

وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

افادت بيانات وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد تجاوز الـ100 ألف حالة.

وقالت الوزارة إن 318 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ أن ضرب الوباء البلاد قبل 13 شهرا إلى 100103 حالات.

كما تم تسجيل حوالي 13902 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، مقابل 20765 إصابة تم رصدها يوم الأحد.

وارتفعت الإصابات بنسبة 23 بالمئة في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما حذر مسؤولو الصحة من أن البلاد تواجه زيادة جديدة في عدد الإصابات تزامنا مع انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس.

وإيطاليا هي الدولة السابعة في العالم التي تجاوزت حصيلة الوفيات فيها الـ100 ألف حالة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا وبريطانيا.

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