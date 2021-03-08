مطالب بوضع حد لمعاناة مربيات التعليم الأولي

هبة بريس ـ الرباط

طالب اتحاد نساء التعليم بالمغرب بوضع حد لمعاناة مربيات ومربي التعليم الأولي، ورفع التسلط والاستغلال والتضييق الممارس عليهم للحيلولة دون ممارسة حقهم النقابي والدفاع عن كرامتهم.

ونبه الاتحاد في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي المرأة الذي يخلده تحت شعار “من أجل تعليم بلا عنف يضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، إلى الاستغلال المكثف الذي تتعرض له عاملات النظافة والإطعام بالمؤسسات التعليمية، مطالبا بتفعيل التزامات ودفاتر التحملات، واحترام مدونة الشغل على علاتها.

وسجل البلاغ أن الاحتفاء بـ8 مارس يأتي هذه السنة في ظل أوضاع سياسية، واقتصادية، واجتماعية وثقافية تتميز بالتردي العام، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والاستغلال المكثف، وتوجه الدولة إلى تشديد قبضتها الأمنية بقمع الاحتجاجات السلمية، والعدوان على الحريات العامة، مستغلة ظرفية الجائحة لتمرير المزيد من التشريعات التراجعية والتكبيلية.

وأعلن الاتحاد التابع للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن تضامنه المطلق مع كل نساء التعليم اللواتي تعرضن للقمع ويتعرضن للمتابعات والمحاكمات الصورية، وكل أشكال التضييق الممنهج والقرارات الانتقامية والكيدية.

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