بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض

هبة بريس ـ الرباط

أغلقت بورصة الدار البيضاء، اليوم الاثنين ، تداولاتها على وقع الانخفاض، نتيجة ضعف أداء قطاعي ” الخدمات للجماعات” و ” المعادن “.

ففي حصة اليوم، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا ب 0,16 في المائة، مسجلا 11.332,02 نقطة ، وسجل مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا، حيث استقر عند 923,87 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد خسر 0,17 نقطة ،ليصل 9.222,52 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ناقص 0,20 في المائة، محققا 10.428,21 نقطة ، فيما انخفض “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,18 في المائة ، مسجلا 9.699,09 نقطة .

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل (ناقص 44 ر0 في المائة)، ليستقر في 855,80 نقطة.

وقد سجل قطاع “الخدمات للجماعات” أكبر انخفاض خلال اليوم (-2,75 في المائة)، متأثرا بأداء ليدك.

ومن جهته انخفض مؤشر “المناجم” بنسبة 1,42 في المائة متأثرا بانخفاض مؤشر SMI (-3,88 في المائة) ومناجم (-1,81 في المائة).

ب المقابل، سجلت قطاعات “الحراجة والورق” و”الكهرباء” و”الصناعة الصيدلية” ارتفاعات على التوالي بلغت 3,21 في المائة، 2,92 في المائة، 1,96 في المائة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 34,33 مليون درهم ، سجلت كلها في السوق المركزي. وحددت الرسملة في 04 ر586 مليار درهم .

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