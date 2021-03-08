بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض
بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض

منذ 34 دقيقة
0

هبة بريس ـ الرباط

 

أغلقت بورصة الدار البيضاء، اليوم الاثنين ، تداولاتها على وقع الانخفاض، نتيجة ضعف أداء قطاعي ” الخدمات للجماعات” و ” المعادن “.

ففي حصة اليوم، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، انخفاضا ب 0,16 في المائة، مسجلا 11.332,02 نقطة ، وسجل مؤشر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تراجعا، حيث استقر عند 923,87 نقطة.

أما مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد خسر 0,17 نقطة ،ليصل 9.222,52 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ناقص 0,20 في المائة، محققا 10.428,21 نقطة ، فيما انخفض “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,18 في المائة ، مسجلا 9.699,09 نقطة .

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل (ناقص 44 ر0 في المائة)، ليستقر في 855,80 نقطة.

وقد سجل قطاع “الخدمات للجماعات” أكبر انخفاض خلال اليوم (-2,75 في المائة)، متأثرا بأداء ليدك.

ومن جهته انخفض مؤشر “المناجم” بنسبة 1,42 في المائة متأثرا بانخفاض مؤشر SMI (-3,88 في المائة) ومناجم (-1,81 في المائة).

ب المقابل، سجلت قطاعات “الحراجة والورق” و”الكهرباء” و”الصناعة الصيدلية” ارتفاعات على التوالي بلغت 3,21 في المائة، 2,92 في المائة، 1,96 في المائة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات 34,33 مليون درهم ، سجلت كلها في السوق المركزي. وحددت الرسملة في 04 ر586 مليار درهم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتصدر قائمة الدول العربية المصدرة إلى المكسيك سنة 2020

المغرب يتصدر قائمة الدول العربية المصدرة إلى المكسيك سنة…

منذ 9 ساعات
Photo of صحيفة اسبانية : “طنجة ميد” الأول بالحوض المتوسطي سنة 2020.

صحيفة اسبانية : “طنجة ميد” الأول بالحوض المتوسطي سنة…

منذ 23 ساعة
Photo of الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلا حول “سندات النوع”

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلا حول “سندات النوع”

منذ يومين
Photo of مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط: نحن جادون في عقد شراكات مع المغرب بكل المجالات

مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي بالرباط: نحن جادون في عقد…

منذ يومين
Photo of الفنيدق : تسليط الضوء على برنامج الإقلاع الاقتصادي لفائدة ممتهنات التهريب المعيشي

الفنيدق : تسليط الضوء على برنامج الإقلاع الاقتصادي لفائدة…

منذ يومين
Photo of مجموعات صناعية بولونية كبيرة تؤكد عزمها الاستثمار في المغرب

مجموعات صناعية بولونية كبيرة تؤكد عزمها الاستثمار في المغرب

منذ 3 أيام
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن النشاط الصناعي في يناير الماضي

بنك المغرب يعلن تحسن النشاط الصناعي في يناير الماضي

منذ 3 أيام
Photo of بالأرقام: ارتفاع المبيعات في قطاع السيارات بنسبة 6,23 بالمئة

بالأرقام: ارتفاع المبيعات في قطاع السيارات بنسبة 6,23 بالمئة

منذ 4 أيام
Photo of مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد على التعاون “النموذجي” بين فرنسا والمغرب

مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد على التعاون “النموذجي” بين فرنسا…

منذ 5 أيام
Photo of أخنوش يزور جماعات إقليم شفشاون و يطلق مشاريع ضخمة لتنمية المنطقة

أخنوش يزور جماعات إقليم شفشاون و يطلق مشاريع ضخمة…

منذ 5 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق