تكريم قاضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالمحكمة الابتدائية بالعيون

منذ 6 ساعات
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

ترأس كل من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وكذا رئيس محكمتها أشرف بن الزايدية، يوم الإثنين 08 مارس2021 بمقر المحكمة الابتدائية ، حفلا أقيم بمناسبة يوم المرأة العالمي، والذي يحتفل به في يوم 8 مارس من كل سنة.

ونوه وكيل الملك بإبتدائية العيون، في كلمة بهذه المناسبة العالمية بالمجهودات التي تقوم بها المرأة، التي تنتمي للأسرة القضائية بالدائرة القضائية العيون، وكذا بالإنجازات المهنية للموظفات، وجهودهن المبذولة في هذا القطاع.

وأكد الأستاذ صالح هيدور،أن هذا الحفل يهدف إلى تمكين المرأة الموظفة بسلك القضاء، من مزاولة عملها بإطمئنان ودون قلق، وتوفير الظروف الملائمة لها للبذل والعطاء والريادة في القطاع القضائي ، مضيفا أنه جد سعيد بالمشاركة في هذا الحفل الذي يخلد ذكرى اليوم العالمي للمرأة.

وأشار رئيس المحكمة الإبتدائية بالعيون، إلى أن السنوات الماضية كانت متميزة بالنسبة للنساء، بصفة عامة وذلك بعد صدور العديد من القوانين لصالحهن، سيما القوانين المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش بكل أشكاله، فضلا عن المناصب العليا، التي أصبحت تقودها المرأة المغربية.

من جانبه أكد الأستاذ أشرف بن الزايدية، إلى أن اليوم العالمي للمرأة يشكل مناسبة للتعبير عن الشكر والامتنان لجميع النساء، في وزارة العدل لتفانيهن والتضحيات التي يقدمنها من أجل إحقاق الحق وتطبيق العدالة.

وفي كلمة الأستادة بهيجة الإسماعيلي، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالعيون، فقد أكدت بدورها أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي، يشكل فرصة للوقوف على إنجازات كل النساء بصفة عامة، ونساء وزارة العدل بصفة خاصة، وتسليط الضوء على مساهماتهن في تطوير القطاع القضائي.

حيث تميز الحفل بتكريم،عدد من النساء عرفانا بإنجازاتهن ومسارهن المتميز، وعلى رأسهم الأستاذة بيهحة الإسماعيلي، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالعيون جنوب المملكة المغربية.

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