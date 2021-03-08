"الطاس" تقرر تخفيض العقوبة المقررة ضد الملغاشي أحمد أحمد
أحمد أحمد الملغاشي

“الطاس” تقرر تخفيض العقوبة المقررة ضد الملغاشي أحمد أحمد

منذ ساعتين
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هبة بريس – وكالات

قررت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” اليوم الاثنين، تخفيض العقوبة المقررة ضد الملغاشي أحمد أحمد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والموقعة من لجنة القيم التابعة لـ”الفيفا”.

وقررت “كاس” استمرار عقوبة إيقاف أحمد أحمد، عن مزاولة أي نشاط رياضي مع تخفيضها من 5 سنوات إلى عامين فقط، وهو ما يعني حظر ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” المقررة انتخاباتها في الـ12 من مارس الجاري.

كما قررت المحكمة، تغريم أحمد أحمد 50 ألف فرنك سويسري، بعد الاستئناف الذي قدمه ضد حكم “الفيفا”.

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