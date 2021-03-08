العثماني: الاحتفاء بالمرأة المغربية يجب أن يكون في كافة أيام السنة

هبة بريس – الرباط

قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تهنئة للنساء المغربيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسعدني أن أتوجه بالتهنئة للمرأة المغربية، مع التأكيد أن الاحتفاء بها وتكريمها يجب أن يكون في كافة أيام السنة. ”

وأضاف “أؤكد بأن بلادنا بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، خطت ولله الحمد خطوات مشرفة لتمكين المرأة، و لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به في هذا المجال.”

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