العثماني: الاحتفاء بالمرأة المغربية يجب أن يكون في كافة أيام السنة
سعد الدين العثماني

العثماني: الاحتفاء بالمرأة المغربية يجب أن يكون في كافة أيام السنة

منذ ساعتين
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هبة بريس – الرباط

قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني تهنئة للنساء المغربيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال العثماني في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسعدني أن أتوجه بالتهنئة للمرأة المغربية، مع التأكيد أن الاحتفاء بها وتكريمها يجب أن يكون في كافة أيام السنة. ”

وأضاف “أؤكد بأن بلادنا بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، خطت ولله الحمد خطوات مشرفة لتمكين المرأة، و لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به في هذا المجال.”

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