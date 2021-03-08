في اجتماعها المقبل.. الحكومة تتابع مناقشة تقنين استعمالات “القنب الهندي”

هبة بريس

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتابع، في بدايته، دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، والثاني بالجودة والسلامة الصحية للمربى وغيره من المنتجات المشابهة التي يتم تسويقها، والثالث بالأداء الطاقي الأدنى للأجهزة والتجهيزات المستعملة بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي أو بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية أو بالفحم أو بالطاقات المتجددة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.

وينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق-إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق-الإطار المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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