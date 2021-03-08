بنعبد القادر: المملكة لا تذخر أي جهد للمساهمة في منع ومكافحة الجريمة دوليا

هبة بريس

أكد وزير العدل، محمد بن عبد القادر، أن المملكة لا تذخر أي جهد للمساهمة البناءة في تعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجريمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال بن عبد القادر، الذي ترأس وفدا مغربيا رفيع المستوى للمشاركة في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه مدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 مارس الجاري، إن المملكة المغربية تدعو إلى تعزيز مهام المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتحقيق الانسجام والتنسيق فيما بينها.

وأفاد بلاغ للوزارة أن المسؤول الحكومي شدد، في كلمة له خلال اليوم الأول لافتتاح المؤتمر عبر تقنية الفيديو، أهمية وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بكافة أشكاله ومستوياته، في مجال منع الجريمة ومكافحتها والتعامل المشترك مع التحديات التي تطرحها الظواهر الإجرامية، لا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية وصياغة حلول دولية مشتركة لها، وأن إعلان كيوتو الصادر عن المؤتمر يمثل رسالة قوية في هذا الاتجاه.

كما أكد بن عبد القادر على أهمية التعاون الدولي في التصدي للجريمة خاصة في ظل تزايد تهديدات ومخاطر الجريمة المنظمة.

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