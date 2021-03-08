الشرطة الإيطالية

الشرطة الإيطالية تعتقل جزائريا ساعد مسلحين في هجوم باريس

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

اعتقلت الشرطة الإيطالية مواطنا جزائريا في مدينة باري، بتهمة المشاركة في جماعة متشددة ومساعدة “إرهابيين” نفذوا سلسلة من الهجمات في باريس في نوفمبر عام 2015.

وبحسب البيان، أثبت المحققون دوره المباشر في دعم الإرهابيين، وإن هذا الرجل الجزائري البالغ من العمر 36 عاما قدم وثائق مزورة لمرتكبي الهجمات.

إضافة إلى ذلك، فإن الجزائري متهم بالمشاركة في “جماعة إرهابية” تعمل في فرنسا وبلجيكا.

وظل المتهم على اتصال مع تنظيم داعش” من خلال إخوته وأعضاء آخرين في الخلية، ووعد بتقديم وثائق مزورة ودعم إجراءات ملموسة.

يذكر أن أحد أعضاء المجموعة قتل في أعقاب الهجوم الإرهابي في باريس، والثاني محتجز في سجن بلجيكي باعتباره مجندا إرهابيا، ولم يتم بعد تحديد هوية الآخرين. وبحسب الشرطة، فإنهم يعملون في كل من إيطاليا والجزائر وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسوريا في تقفي آثار المتهمين الآخرين.

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