الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف 3 أشخاص عرضوا عناصر أمن للخطر
صورة تعبيرية

الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف 3 أشخاص عرضوا عناصر أمن للخطر

منذ ساعتين
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هبة بريس

اضطر ضابط أمن يعمل بالفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مساء أمس الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، عرضوا عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه الأول، المتورط في ترويج المخدرات، وبحوزته تم حجز 14 غراما من مخدر الشيرا، غير أن اثنين من شركائه واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بالحجارة، الأمر الذي تسبب في إصابة أحد عناصر فرقة الشرطة بجروح، كما اضطر زميله ضابط الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، حسب البلاغ، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف شريكيه وإخضاعهما لبحث قضائي من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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