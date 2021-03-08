انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تم إنتخاب المغرب، يوم أمس الاحد 7 مارس الجاري، بحضور وفد يتراسه وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر ، خلال مؤتمر الامم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، المنعقد في مدينة كيوتو باليابان.

حيث تم إنتخاب ” يوكو كاميكاو” وزيرة العدل باليابان، بتزكيتها رئيسة للمؤتمر، إضافة الى21 نائبا للرئيسة، من ضمنهم ممثل المغرب “عز الدين فرحان”، سفير المغرب لدى الامم المتحدة في فيينا.

وجاء إنتخاب المغرب في مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للمجهودات الدولية التي بدلتها المملكة المغربية، في مكافحة الارهاب بجميع أشكاله، ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية .

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