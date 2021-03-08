نصر الله: “البيجيدي أفقدوا الدار البيضاء بوصلتها و أغرقوها في الديون الدولية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد الحسين نصر الله رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدار البيضاء و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس لجنة التعمير و إعداد التراب و البيئة أن حصيلة المجلس الحالي الذي يترأسه العمدة عبد العزيز العماري من العدالة والتنمية يمكن وصفها ب”التيه و الضلال”.

و أوضح الاستقلالي الحسين نصر الله أن المجلس الجماعي الحالي للدار البيضاء بقيادة البيجيدي أفقد العاصمة الاقتصادية بوصلتها و زاغت عن الطريق الصحيح الذي يفترض أن تكون عليه.

و بخصوص الأوراش الكبرى و المشاريع التي أنجزت مثل خطوط التراموي و المسرح الكبير و الأنفاق التي حلت مشاكل كبيرة في السير و الجولان بالمدينة، أوضح نصر الله أن المجلس الحالي للمدينة لا علاقة له بهذه المشاريع، معتبرا الأمر يدخل ضمن خانة مشاريع التنمية الكبرى التي أشرف على إطلاقها عاهل البلاد منذ سنة 2014.

و شدد الاستقلالي نصر الله على أن مساهمة مجلس جماعة الدار البيضاء في الغلاف المالي للمشاريع الكبرى التي شهدتها المدينة لا تتعدى 10 في المئة فقط من الميزانية الإجمالية و التي تكلفت الدولة بتغطيتها.

و انتقد نصر الله تدبير البيجيدي لمجلس المدينة الأكبر في المغرب بعدما تم إغراقها بالديون من خلال اقتراض 200 مليار من البنك الدولي، مضيفا أن المضحك المبكي هو كون هذا القرض لولا ضمان الدولة لما استطاع المجلس الحالي الحصول عليه مما يؤكد غياب الحكامة و تثمين ممتلكات الجماعة.

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