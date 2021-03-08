"البيجيدي" يدعو إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع تقنين "القنب الهندي"
سعد الدين العثماني

“البيجيدي” يدعو إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع تقنين “القنب الهندي”

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية.

وأكدت الأمانة العامة في البيان الصادر عن اجتماعها الشهري المطول برئاسة سعد الدين العثماني، على أهمية إجراء دراسة الأثر بخصوص المشروع المعني وإلى فتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.

كما أعلنت الأمانة قرارها متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة.

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تعليق واحد

  1. البيجيدي يبحث عن موطإ قدم للإفلات من القاسم الانتخابي لكي يستمر ثانية في تييئس الشعب والزج به في متاعب ومتاهات هو في غنى عنها

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