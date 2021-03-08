قضاة المغرب يهنئن زميلاتهن في يومهن العالمي و يدعون لتحفيزهن ماديا
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قضاة المغرب يهنئن زميلاتهن في يومهن العالمي و يدعون لتحفيزهن ماديا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الدار البيضاء

في الثامن من مارس من كل سنة، يحتفي العالم بأسره باليوم العالمي للمرأة ، هذا اليوم الذي تتناثر فيه عبارات التهاني و الإشادة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها النساء في قطاعات عدة خدمة للصالح العام و من بينهم القاضيات.

و في هذا الصدد، أي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة هنأ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كل القاضيات من خلال بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه و أشاد عاليا بالمجهودات التي تبذلها المرأة القاضية في أداء رسالتها وواجباتها القضائية تجاه الوطن والمتقاضين.

و جدد نادي قضاة المغرب دعوته للجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي ببلادنا إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عليهن، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائية، وتحفزيهن من الناحيتين المادية والمعنوية، وإقرار برامج تساعد على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهام المسؤولية الإدارية القضائية في مساواة تامة مع أخيها القاضي الرجل.

وبسبب الظروف التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم للسنة الثانية على التوالي والمتمثلة في وباء كورونا، فقد قرر نادي قضاة المغرب الاحتفاء بذكرى كل القاضيات اللائي قضين في هذا الوباء أو عانين من آثاره.

كما قرر الاحتفاء هذه السنة بذكرى أول امرأة قاضية ولجت القضاء المغربي والعربي سنة 1961 ويتعلق الأمر بالأستاذة أمينة عبدالرازق ، على أن يقوم بمبادرات رمزية للتعريف بها إسهاما منه في حفظ الذاكرة القضائية بهذا الخصوص.

و طالب نادي قضاة المغرب بتوثيق وتأريخ مساهمة النساء القاضيات في الاضطلاع بمهمة القضاء ، و أوصي بإطلاق اسم السيدة “أمينة عبد الرازق” على قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض تخليدا لذكراها بوصفها أول قاضية تتبوأ كرسي القضاء بالمغرب.

كما حث “نادي قضاة المغرب” مكاتبه الجهوية على اتخاذ مبادرات للاحتفال بهذا اليوم، والاستمرار في تفعيل السنة التي دأب عليها النادي منذ تأسيسه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء كورونا.

و اغتنم المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب هذه المناسبة التي دأب على الاحتفال بها منذ تأسيسه، لإثارة الانتباه مجددا الى وضع المرأة القاضية من خلال الواقع المعيش، والمطالبة بتحسينه دون أن يقتصر خطابه على الاحتفالية الظرفية والشكلية.

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