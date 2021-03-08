العثماني: المصادقة على "القاسم الانتخابي"مس خطير بجوهر الاختيار الديمقراطي
سعد الدين العثماني

العثماني: المصادقة على “القاسم الانتخابي”مس خطير بجوهر الاختيار الديمقراطي

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – الرباط

اعتبر سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المصادقة على التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي.

وحسب بيان للحزب، فقد أكد العثماني في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب قوي ويجب أن يقبل التحدي، وأن يواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية في التصدي لها، داعيا للتعبئة والتواصل مع الهيآت الحزبية وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام.

وشدد العثماني، على أنه رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات والاستهداف التي يتعرض له بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنعه من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي وعلى المستوى السياسي.

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‫3 تعليقات

  1. يقول حزب العدالة هو أكثر من خرب البلاد والعباد:

    حزب العدالة

  2. تصريح يسيء الأحزاب الأخرى…ما معنى حزب حقيقي ؟هل الآخرين اشباح؟ هذا لا يليق بمسؤول حكومي ،،ثم ما حصيلتك…تفقير و تحطيم الطبقة المتوسطة و غلاء المعيشة و افراغ الصناديق للرفع من المساهمة فيها من جديد على حساب العاملين ..أطر تعليمية غير مستقرة ..قطاع صحة به خصاص مهول ،،أسعار المواد الأساسية مفبركة

  3. ما بينك وبين الديمقراطية غير الخير والإحسان سيروا فحالكم هلكتونا عند الخالق نلتقي

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