الوزير امزازي يُدشن مشاريع تعليمية كبرى بمدينة السمارة

هبة بريس: أشعبان لحبيب

بعد مجموعة من الإجتماعات، التي عقدها بجهة كلميم وادنون يوم الجمعة الماضي، رفقة والي جهة كلميم ومنتخبيها، علمت “هبة بريس” من مصدر خاص، أن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد حل عصر اليوم الأحد 7 مارس 2021 بمدينة السمارة، وذلك من أجل الإشراف على تدشين مجموعة من المشاريع التعليمية من بينها الكلية المتعددة التخصصات رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي إدريس أوعويشة، وبحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بيكرات، وكذا عامل إقليم السمارة حميد نعيمي، وعامل إقليم طرفاية محمد حميم، ومنتخبي إقليم السمارة يتقدمهم رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء مولاي حمدي ولد الرشيد، ورئيس جامعة إبن زهر، ذات الكلية التي تم تدشينها من طرف وفد وزاري رفيع المستوى مساء اليوم بالمدينة العلمية والتي تعد اَول صرح علمي وأكاديمي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والذي سخرت له الدولة كل الوسائل البشرية واللوجستيكية من أجل إنزاله على أرض الواقع،كما أن تدشين كلية متعددة التخصصات بمدينة السمارة سيمكن طلبة أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من تحصيل العلم والمعرفة دون تكبد عناء السفر والتنقل من جنوب المملكة إلى شمالها.

وفي ذات السياق، قام الوفد الوزاري بإفتتاح المقر الجديد للمديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم، الذي يهدف إلى الرفع من مردودية الأطر الإدارية، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، ونساء ورجال التعليم وباقي الشركاء المرتبطين بالقطاع، ما سينعكس إيجابا على منظومة التربية والتكوين بإقليم السمارة، فيما إعتبر موظفي وموظفات المديرية الإقليمية، إفتتاح مقرهم الجديد، تحفيزا لجميع أفراد الأسرة التعليمية بالإقليم ، مؤكدين أنها فرصة سانحة لتجويد وتحسين التدبير الإقليمي للمنظومة التربوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة السمارة، قد قام بتقديم مختلف التفاصيل المتعلقة بالمقر الجديد و المرافق التي يتضمنها، قبل أن يقوم الوفد بتفقد مختلف المصالح والأقسام المتواجدة به.

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