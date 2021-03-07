فصيل نقابي ينشر غسيل الصحة بإقليم سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

ندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة لسطات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، (ندد) بما وصفها بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب العادلة لنساء ورجال الصحة، داعيا المندوب الإقليمي للصحة بالاقليم إلى ضرورة التعاطي الإيجابي والمسؤول مع قضايا وهموم العاملين بالقطاع والعمل على حل المشاكل عبر اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، معبرا عن أسفه العميق جراء التهميش واللامبالاة التي تطال نساء ورجال الصحة العاملين في إطار الحملة الوطنية للتلقيح (التغذية، تمديد ساعات العمل، صعوبة التنقل…).

وطالب المكتب النقابي في بلاغه توصلت هبة بريس بنسخة منه، مدبري الشأن الصحي إلى العمل على تفادي عودة الاحتقان بمستشفى القرب بابن أحمد وضرورة تطوير وتجويد أداء هذه المؤسسة الحيوية، مؤكدا على دعمه المتواصل للمطالب المشروعة للعاملين بها.

وحول الاعتداء الذي طال المركز الصحي لسيدي عبد الكريم، عبر المكتب النقابي عن تضامنه ودعمه المطلق للعاملين بهذه المؤسسة الصحية المهمشة ومع كل ضحايا العنف بالمرافق الصحية، مستغربا غياب أي تفاعل رسمي أو غير رسمي من طرف المندوبية الإقليمية للصحة مع هذا الحدت المؤلم، مطالبا المندوب الإقليمي بتحمل مسؤوليته الكاملة في توفير الأمن وتحسين ظروف الاشتغال وصون كرامة نساء ورجال الصحة، مشددا على ضرورة تفعيل مسؤول وجدي للحوار الاجتماعي القطاعي بإشراف من رئاسة الحكومة وإشراك مباشر لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قصد معالجة واضحة وفورية لكافة مطالب نساء ورجال الصحة.

كما طالب المكتب النقابي المذكور المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، إيلاء الاهتمام الكافي والمنصف لقطاع الصحة بإقليم سطات على غرار باقي مناطق الجهة، عبر تخصيص الموارد البشرية وتدعيم البنيات التحتية واللوجستيكية لتفادي الإفلاس الخدماتي للقطاع، والعمل على تفعيل نتائج الحركة الانتقالية وتمكين الموظفين المنتقلين من حقهم في الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، من خلال تفعيل مقررات الانتقال وفق الإجراءات المنصوص عنها ضمانا لتكافؤ الفرص وبعيدا عن منطق المحسوبية على حد وصف البلاغ.

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