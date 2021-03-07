الصورة تعبيرية

زلزال قوي يضرب سواحل نيوزيلندا

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس- وكالات 

وقع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، الأحد، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا التي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على عمق نحو 10 كيلومترات ، حيث لاتوجد مدن أو بلدات قرب مركز الزلزال، ولم تصدر السلطات تحذيرا من وقوع تسونامي.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من تسونامي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحوثيون يعلنون استهداف خزانات بترولية سعودية ب8 صواريخ باليستية

الحوثيون يعلنون استهداف خزانات بترولية سعودية ب8 صواريخ باليستية

منذ 4 ساعات
Photo of غينيا الاستوائية.. مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة “باتا”

غينيا الاستوائية.. مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة “باتا”

منذ 7 ساعات
Photo of بريطانيا…2000 عائلة تتوجه لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب كورونا

بريطانيا…2000 عائلة تتوجه لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب كورونا

منذ 9 ساعات
Photo of التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد ” الحوثيين”

التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد ”…

منذ 10 ساعات
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان مقتل جورج فلويد

الولايات المتحدة.. مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان…

منذ 14 ساعة
Photo of إحراج .. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة! صورة

إحراج .. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة!…

منذ 16 ساعة
Photo of إسرائيل.. إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين

إسرائيل.. إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين

منذ 16 ساعة
Photo of بالتفاصيل.. تهم “تحرش جنسي” جديدة تلاحق حاكم نيويورك

بالتفاصيل.. تهم “تحرش جنسي” جديدة تلاحق حاكم نيويورك

منذ 16 ساعة
Photo of كورونا : بريطانيا تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية

كورونا : بريطانيا تتخذ غدا أول خطوة نحو العودة…

منذ 17 ساعة
Photo of البرازيل.. 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل.. 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة…

منذ 18 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق