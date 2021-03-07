في الصورة خوان لابورتا

رسميا.. “خوان لابورتا” يفوز برئاسة نادي برشلونة لكرة القدم

منذ 12 ساعة
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هبة بريس- وكالات

أعلنت القناة الثالثة الكتالونية، فوز خوان لابورتا بانتخابات رئاسة نادي برشلونة ليصبح رئيسًا للنادي الكتالوني في ولاية ثانية بعد الأولى التي كانت قد انتهت في عام 2010.

الجدير بالذكر أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة ، كشف عن خطته مع فريق عمله في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة.

وقال لابورتا في تصريحات تليفزيونية اسبانية : ” خطتنا هي العمل والعمل والعمل للعودة إلى النجاح، أنا أقدم نفسي لأني أريد ذلك. هذا هو التحدي الأكبر في حياتنا ” .

وخوان لابورتا هو محامٍ تخرج في جامعة برشلونة، كان متزوجا من كونستانزا إشيفاريا وانفصل عنها وله ثلاثة أبناء، أحدث ثورة في نادي برشلونة فور رئاستة النادي، وتعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد واللاعب البرازيلي رونالدينهو ولاعبين آخرين ساعدوا النادي بالعودة إلى منصات التتويج بعد غياب عدة سنوات.

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