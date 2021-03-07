الصورة لمحجوزات ضبطت بحوزة الموقوفين بطنجة

طنجة.. فرقة مكافحة العصابات تطيح بمروجي كوكايين

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الابحاث و فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، منتصف ليلة السبت ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 سنة و 33 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج المخدرات القوية .

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي البرانص بمدينة طنجة متن سيارة نفعية وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز 160 غرام من مخدر “الكوكايين”، علاوة عن حجز ميزان الكتروني و بلاستيك شفاف و مبلغ مالي مهم و 10 هواتف نقالة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين المشاركين لهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية .

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