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الحوثيون يعلنون استهداف خزانات بترولية سعودية ب8 صواريخ باليستية

منذ 22 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أكدت السعودية، مساء اليوم الأحد، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة وحي سكني في مدينة الظهران لهجومين لم يسفرا عن سقوط إصابات

وقالت مصدر سعودي مسؤول إن “إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية، الذي يعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة دون طيار، قادمة من جهة البحر”، موضحا أنه “لم ينتج عن محاولة الاستهداف… أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

وأشار المصدر إلى “محاولة متعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسيات مختلفة”، مبينا أنه “لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات”.

وأكدت السعودية على لسان المتحدث أن “هذه الاعتداءات التخريبية تعد انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي”.

ودعت المملكة “دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلا عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية”.

وأعلنت قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية، في وقت سابق من الأحد، عن تنفيذ “عملية هجومية واسعة ومشتركة في العمق السعودي” انطلاقا من اليمن بـ14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

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