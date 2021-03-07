العرائش.. 9 رؤساء جماعات يلتمسون من العثماني الترخيص لزراعة وإنتاج “نبتة الكيف”!

هبة بريس- مكتب طنجة

قدّم 9 رؤساء مجالس جماعات ترابية بإقليم العرائش، ملتمسا في مذكرة مشتركة لرئيس الحكومة ، قصد إدراج إقليم العرائش ضمن الأقاليم المستهدفة بالمرسوم المحدد للمجالات المرخص بها زراعة وإنتاج “نبتة الكيف”.

وبحسب نص المذكرة، التي اطلعت عليها “هبة بريس” ، فان الملتمس يأتي“في سياق التفاعل مع مشروع قانون تقلين زراعة نبتة “الكيف”، الذي قرر مجلس الحكومة في إجتماعه يوم الخميس 04 مارس 2021 تأجيل المصادقة عليه، واعتبارا لكون ساكنة الجماعات القروية الجبلية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش والمتمثلة في جماعات تزروت، عياشة، بني عروس، بني كرفط، زعرورة، بوجديان، القلة، سوق الطلبة، وتطفت، هي من ضمن المجالات الترابية المعروفة تاريخيا بالتعاطي جزئيا لزراعة نبتة الكيف”.

ودعا رؤساء الجماعات التسعة، في المذكرة ذاتها، الى إدراج إقليم العرائش، بالمرسوم الذي سيحدد المجالات التابعة لنفوذ الإقاليم والتي ستمنح بها تراخيص زراعة وإنتاج القنب الهندي، باعتبار هذه الجماعات جغرافيا، وتضاريسا ومناخا وغطاء نباتيا وتربة وبشرا وعادات وتقاليدا وتراثا تنتسب لسلسلة جبال الريف الغربي المعروفة تاريخيا بممارسة زراعة القنب الهندي.

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