“مجمر” ينهي حياة عشريني بحي بوخالف بطنجة

اس. بويعقوبي- هبة بريس

توفي شاب في العشرينيات من العمر، متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون، جراء استعماله ل”مجمر” قصد التدفئة وعدم وجود منافذ للتهوية داخل غرفة يكتريها بحي “بوخالف” بمدينة طنجة.

مصادرنا أفادت بأن الضحية المنحدر من مدينة “تيفلت”، كان يشتغل باحد مصانع المنطقة الصناعية الحرة بمدينة طنجة، حيث تم العثور عليه مساء اليوم الاحد جثة هامدة داخل الغرفة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة المباشرة ، فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها وأبحاثها المسطرية في الواقعة.

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