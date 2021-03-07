الصورة تعبيرية

“مجمر” ينهي حياة عشريني بحي بوخالف بطنجة

منذ ساعة واحدة
0

اس. بويعقوبي- هبة بريس

توفي شاب في العشرينيات من العمر، متأثرا باستنشاق غاز أحادي الكربون، جراء استعماله ل”مجمر” قصد التدفئة وعدم وجود منافذ للتهوية داخل غرفة يكتريها بحي “بوخالف” بمدينة طنجة.

مصادرنا أفادت بأن الضحية المنحدر من مدينة “تيفلت”، كان يشتغل باحد مصانع المنطقة الصناعية الحرة بمدينة طنجة، حيث تم العثور عليه مساء اليوم الاحد جثة هامدة داخل الغرفة.

وقد تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة المباشرة ، فيما باشرت المصالح الامنية اجراءاتها وأبحاثها المسطرية في الواقعة.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وفاة رضيع مغربي جراء سقوطه من أعلى سريره بإيطاليا

وفاة رضيع مغربي جراء سقوطه من أعلى سريره بإيطاليا

منذ 7 ساعات
Photo of بسبب “شارجور”.. حريق مهول يأتي على شقة بطنجة

بسبب “شارجور”.. حريق مهول يأتي على شقة بطنجة

منذ يوم واحد
Photo of عشرينية تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

عشرينية تضع حدا لحياتها شنقا بطنجة

منذ يوم واحد
Photo of كان في ضيافة الأمن .. شخص يضع حدا لحياته بمستشفى وجدة

كان في ضيافة الأمن .. شخص يضع حدا لحياته…

منذ يوم واحد
Photo of فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

منذ يوم واحد
Photo of طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

منذ يومين
Photo of طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي للمهاجرين

طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي…

منذ يومين
Photo of الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة

الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر…

منذ يومين
Photo of أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج بمدخل المدينة

أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج…

منذ يومين
Photo of خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس المحظورة

خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق