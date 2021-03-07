الصورة تعبيرية

أكادير: الأمن يداهم عرسا بأحد الفيلات، ويعتقل العريسين

منذ 6 ساعات
1

أحمد وزورتي – هبة بريس

داهمت مساء اليوم الأحد 7 مارس ، عناصر أمنية بمعية السلطات المحلية، إحدى الفيلات المتواجدة بحي صونابا بمدينة أكادير بعد ورود إخبارية تفيد بإقامة حفل زفاف مكتض بالمدعويين.

 

وأكدت مصادر “هبة بريس” أن العناصر الأمنية، اقتادت العريسين إلى مقر الديمومة للاستماع اليهما، بسبب خرق البروتوكول الصحي المعتمد ببلادنا مند مدة.

يشار إلى أن القرار الحكومي الأخير يمنع منعا باتا إقامة احتفالات أو أعراس في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فصيل نقابي ينشر غسيل الصحة بإقليم سطات

فصيل نقابي ينشر غسيل الصحة بإقليم سطات

منذ 3 ساعات
Photo of طنجة.. فرقة مكافحة العصابات تطيح بمروجي كوكايين

طنجة.. فرقة مكافحة العصابات تطيح بمروجي كوكايين

منذ 4 ساعات
Photo of العرائش.. 9 رؤساء جماعات يلتمسون من العثماني الترخيص لزراعة وإنتاج “نبتة الكيف”!

العرائش.. 9 رؤساء جماعات يلتمسون من العثماني الترخيص لزراعة…

منذ 5 ساعات
Photo of التنظيم النقابي “ف.د.ش.” العتيد يجدد هياكله المحلية بمدينة أزمور

التنظيم النقابي “ف.د.ش.” العتيد يجدد هياكله المحلية بمدينة أزمور

منذ 5 ساعات
Photo of أرباب المقاهي يُعلنون ضجرهم من تمديد إجراءات “كورونا” ويُهددون باضراب وطني

أرباب المقاهي يُعلنون ضجرهم من تمديد إجراءات “كورونا” ويُهددون…

منذ 6 ساعات
Photo of جمعية محاربة السيدا :”هناك تأنیث لوباء السیدا بموازاة تأنیث الفقر”

جمعية محاربة السيدا :”هناك تأنیث لوباء السیدا بموازاة تأنیث…

منذ 8 ساعات
Photo of في زمن عيدهن…إمرأة عصامية لم تَنَلْ منها سهام القهر والفقر

في زمن عيدهن…إمرأة عصامية لم تَنَلْ منها سهام القهر…

منذ 8 ساعات
Photo of طنجة.. توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج أقراص “اكستازي”

طنجة.. توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج أقراص “اكستازي”

منذ 8 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل321 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل321 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

منذ 9 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 9 ساعات

تعليق واحد

  1. شيء جميل ان يبتدؤو زواجهم بزيارة إلى مخفر الشرطة. أما كان بإمكانهم أن ينتظرون حتى تنتهي حالة الطواريء؟ وإذا كانو مستعجلين كان بالإمكان أن يعملوها “جوازة سكيتي” على رأي المصريين ! ستبقى هذه الحادثة راسخة في ذاكرة العريسين إلى الأبد…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق