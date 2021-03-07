أكادير: الأمن يداهم عرسا بأحد الفيلات، ويعتقل العريسين

أحمد وزورتي – هبة بريس

داهمت مساء اليوم الأحد 7 مارس ، عناصر أمنية بمعية السلطات المحلية، إحدى الفيلات المتواجدة بحي صونابا بمدينة أكادير بعد ورود إخبارية تفيد بإقامة حفل زفاف مكتض بالمدعويين.

وأكدت مصادر “هبة بريس” أن العناصر الأمنية، اقتادت العريسين إلى مقر الديمومة للاستماع اليهما، بسبب خرق البروتوكول الصحي المعتمد ببلادنا مند مدة.

يشار إلى أن القرار الحكومي الأخير يمنع منعا باتا إقامة احتفالات أو أعراس في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها المغرب.

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