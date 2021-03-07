صورة من الجمع العام للجامعة الملكية للقتال الحر بالرباط

انعقاد الجمع العام العادي وغير العادي للجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط

منذ ساعتين
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هبة سبور – الجيلالي أرناج

عقدت الجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط الجمع العام العادي السنوي بالرباط، بحضور الأندية والجمعيات المنضوية تحت لوائها.وذلك تحت شعار ” جامعة متجددة ، رؤية موحدة ومسؤولية مشتركة” .

وعرفت أشغال الجمع العادي للموسمين 2018 – 2019 و 2019- 2020، انعقاد جمع عام غير عادي لملاءمة النظام الأساسي بحضور ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية وممثل وزارة الشباب والثقافة والرياضة والسلطات المحلية .

وأعطى انطلاقة فعاليات الجمع العام العادي، حمزة الهرشالي رئيس الجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط ، الذي أكد في كلمته التقديمية على أن الجمع العام العادي وغير العادي هو فرصة للقاء والتواصل بين الأندية والجمعيات والانفتاح على كل الاقتراحات والآراء التي من شأنها الرقي بهذا النوع الرياضي ببلادنا، فضلا عن هيكلة الأندية المنتمية للجامعة وملاءمة قوانينها مع النظام الأساسي النموذجي .

وأضاف الهرشالي خلال كلمته، قائلا :” منذ الجمع العام التأسيسي للجامعة ، كان الرهان التنظيمي للجامعة وتشكيل هياكلها على مستوى العصب الجهوية لتشمل كل مناطق وجهات المملكة المغربية تطبيقا لتصورات جلالة الملك محمد السادس نصره ورؤيته السديدة للرياضة ، قصد الانفتاح على المواهب في كل مدن وقرى المملكة“ .

من جهته ، كشف فيصل زكاع الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية للقتال الحر والمختلط ، أن الأندية ستستفيد من ورشات ودورات للتكوين والتأطير التقني، عبر برنامج متواصل .

يذكر أن رياضة القتال الحر والمختلط شهدت تطورا كبيرا بالمغرب ، حيث أن البطل العالمي أبو بكر زعيتر هو من أدخل هاته الرياضة للمغرب، رفقة شفيقه عثمان زعيتر المتألق عالميا، فضلا عن أبطال آخرون رفعوا راية المغرب عالياً ونذكر هنا على سبيل المثال البطل إلياس بولعيد، وخافيير العلوي، و يوسف زلال و غزلان الزواق و آخرون .

وأشاد ممثلو الجمعيات والأندية بالعمل الجبار الذي قامت به الجامعة لتوسيع قاعدة الممارسين ، وإتاحة الفرصة للأبطال المغاربة للتألق وطنيا وعربيا وعالميا، كما ثمن ممثلو الجمعيات بأقاليمنا الصحراوية مجهودات الجامعة لتطوير اللعبة بمدن الصحراء المغربية عبر هيكلة العصب و الأندية .

 

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