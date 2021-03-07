مجلس النواب - جلسة عمومية
مجلس النواب - جلسة عمومية

جماعة “ياسين” : القاسم الانتخابي على أساس المُسجّلين أمرٌ شاذ”!

منذ ساعتين
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هبة بريس- الرباط
قال محمد منار، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية أمر “شاذ ولا أساس له في التجارب الدولية المقارنة”.
وأضاف القيادي في جماعة العدل والاحسان، في تدوينة له على موقع “فايسبوك” ، “من الوهم الاعتقاد بأن المشكل ينحصر في إشكالات قانونية وتنظيمية، فالمشكل أكبر من ذلك بكثير إنه يرتبط أساسا بالوظائف المحددة للانتخابات في النسق الدستوري والسياسي المغربي“.
وتساءل عضو الامانة العامة لجماعة العدل والاحسان قائلا:” كيف بين عشية وضحاها تحقق شبه الإجماع الحزبي حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؟” مستغرباً بقوله “والعجيب أن هناك من يتحدث على أن وزارة الداخلية ترفض القاسم الانتخابي على أساس المسجلين!!“.

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