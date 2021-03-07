حزب “السنبلة” يصف “الكيف” بالإرث الزراعي لساكنة الشمال!

هبة بريس- الرباط

يبدو أن ملف تقنين زراعة “الكيف” ، أضحى ورقة انتخابية لدى العديد من الاحزاب السياسية بمختلف مرجعياتها ، حيث دخل فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب هو الآخر، على خط قضية الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي عبر مراسلة لوزير الداخلية.

ودعا الحزب في المراسلة ذاتها إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار خصوصية المناطق التاريخية التي كانت محددة بقوانين منذ 1919، في تحديد النفوذ الترابي المتعلق برخصة الزراعة، موضحا أن الخطوة من شأنها الاضرار بالمورد المالي الرئيسي للساكنة.

وطالب النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة، عبد السلام اليوسفي ، بضرورة حصر تراخيص تقنين زراعة القنب الهندي بالمجالات “الأصلية” و”التاريخية” لهذا النوع من الزراعة، مشددا على أن انتشار زراعة “الكيف” في مناطق أخرى بعيدا عن مناطقه الأصلية؛ من شأنه الإضرار بالموارد المالية الرئيسية للساكنة.

ووصفت المراسلة الموجهة الى وزير الداخلية ، القنب الهندي بــ”الإرث الزراعي” الخاص بساكنة مناطق الشمال المغربي.

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