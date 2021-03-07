الـ “CNSS” يُخصص تعويضات جزافية لأرباب القاعات الرياضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تخصيص تعويضات جزافية لفائدة أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة، وذلك للفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2020 إلى 31 ماي 2021.

وأوضح الصندوق، في بلاغ له، أن أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة كما هي منصوص عليها في القانون، “بإمكانهم طلب الاستفادة من التعويض الجزافي، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020″.

وأشار إلى أنه على أرباب القاعات الخاصة المخصصة للرياضة، التي تستوفي الشروط المشار إليها في دليل استعمال بوابة covid19.cnss.ma ، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، أن يقوموا بالتصريح بهم من خلالها ، ابتداء من اليوم إلى غاية 15 من هذا الشهر، بالنسبة للفترة الممتدة من شهر يوليوز 2020 إلى غاية شهر يناير 2021.

أما في ما يتعلق بشهري فبراير ومارس 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيمتد حتى 20 مارس 2021.

وبالنسبة لشهري أبريل وماي 2021، فإن التصريح سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي.

ولشرح كيفية استعمال هذه البوابة، يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المستفيدين، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي www.cnss.ma، وعبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعند الاقتضاء، يمكن ربط الاتصال ” بألو الضمان” على الأرقام التالية׃ 0802033333/0802007200.

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