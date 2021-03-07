" دعم مالي" لدور الحضانة الخاصة من صندوق كوفيد
الورة تعبيرية

تخصيص ” دعم مالي” لدور الحضانة الخاصة من صندوق كوفيد

منذ 3 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دعم مالي لارباب والعاملين بدور الحضانة الخاصة ،التي توجد في وضعية صعبة جراء الحالة الوبائية الراهنة لجائحة كوفيد 19 .

ووفق بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، تم وضع شروط الاستفادة من الدعم المالي ، عبر التقدم بطلب الاستفادة من التعويض لفائدة أجراء دور الحضانة الخاصة و والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج.

وذكر البلاغ نفسه، أن المعنيين بالاستفادة هم الذين توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة الجائحة والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فبراير 2020.

وأوضح الصندوق، أن هذا التعويض، الممول من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، يهم الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 ماي 2021.

وتابع المصدر ذاته، أن على أرباب دور الحضانة الخاصة، التي تستوفي الشروط المشار إليها في دليل استعمال البوابة الالكترونية الخاصة بالدعم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي أن يقوموا بالتصريح بهم من خلالها، ابتداء من اليوم إلى غاية 15 من هذا الشهر، بالنسبة للفترة الممتدة من شهر شتنبر 2020 إلى غاية يناير 2021.

واسترسل البلاغ، أما فيما يتعلق بشهري فبراير ومارس 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيمتد حتى 20 مارس 2021، موضحا أنه بالنسبة لشهري أبريل وماي 2021، فإن التصريح عبر البوابة سيبتدئ من 16 من الشهر المعني إلى 3 من الشهر الموالي.

وخلص المصدر ذاته، إلى أنه لشرح كيفية استعمال هذه البوابة، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة المعنيين، شريطا مصورا ودليلا توضيحيا يمكن تصفحهما عبر موقعه الرسمي .

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