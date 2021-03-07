انتحار شاب تناول سم الفئران ضواحي تاونات
الورة تعبيرية

انتحار شاب تناول سم الفئران ضواحي تاونات

منذ 21 ساعة
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هبة بريس – خالد العروسي

أقدم شاب عشريني، صباح اليوم الأحد 07 مارس الجاري ، على وضع حد لحياته داخل منزل يكتريه رفقة زملائه بمركز جماعة ورتزاغ إقليم تاونات ، إثر تناوله مادة سامة تستعمل في إبادة الفئران، أفقدته الوعي ولم تنفع معها الإسعافات الطبية الأولية المبذولة.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن الهالك لفظ أنفاسه الأخيرة إثر تقدم مفعول السم داخل جسمه، مشيرة إلى أن الضحية البالغ من العمر 25 سنة و المنحدر من دوار القليعة بجامعة كلاز كان يشتغل قيد حياته نادل بمطعم متواجد بمنطقة اورتزاغ . مبرزة أن الشاب سبق له أن أقدم على محاولة الانتحار عن طريق شنق نفسه ولم ينجح في ذلك بفضل أصدقائه الذين أنقذوا الموقف في الدقائق الأخيرة

هذا، و تم نقل المعني بالأمر على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية ، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله للمستشفى المذكور ب 10 دقائق. وجرى الاحتفاظ بجثته داخل مستودع حفظ الأموات التابع للمستشفى الغساني بفاس، في أفق إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تم فتح تحقيق من قبل عناصر المركز الترابي للدرك بورتزاغ حول الحادث لتحديد الظروف والملابسات والأسباب التي دفعت الشاب إلى إزهاق روحه. تضيف ذات المصادر

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تعليق واحد

  1. إنا لله وإنا إليه ارجعوان

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