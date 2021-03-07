أكادير : عمال فندق مُصنف يحتجون ضد التضييق على العمل النقابي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم مستخدمون بفندق فخم بأكادير، وقفة احتجاجية أمام أبوابه إطار برنامج نضالي تم الاعلان بموجبه عن تنظيم وقفات احتجاجية مسترسلة، مع إمكانية التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

ويأتي تنظيم الوقفة، إثر اجتماع للمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل للفندق ” كلوپ ميد” ، والذي خلص الى تحميل المسؤولية الكاملة للادارة عن عدم الاستجدابة لمطالب الشغيلة، ومن ضمنها إرجاع أحد النقابيين الى عملهم، ووقف التضييق على الحريات النقابية، وضرب جميع القوانين والاتفاقيات الدولية عرض الحائط، وفق تعبير بيان نقابي بشأن الوقفة.

وعبر المحتجون خلال الوقفة، عن استنكارهم من سكوت الادارة حيال ملفهم المطلبي، و تنديدهم بالمضايقات والتعسفات والتمييز، وطريقة التعامل مع النقابة الاكثر تمثيلية بالمغرب، كما أعلنوا عن تمسكهم بالمطالب المشروعة

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