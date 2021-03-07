وصول دفعة جديدة من لقاح “استرازينكا” البريطاني إلى المغرب

هبة بريس الرباط

علم من مصدر لدى وزارة الصحة أن المغرب تلقى شحنة جديدة من لقاح “استرازينكا” البريطاني، المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وقال مصدرنا أن هذه الدفعة الجديدة بلغت 500 ألف لقاح ستمكن من استمرار حملة التطعيم الوطنية المغربية ضد كوفيد19، والتسريع من عمل الأطقم الطبية والترميضية .

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت يوم أمس السبت 6 مارس، أنه تم تلقيح ما مجموعه 3 ملايين و913 ألفا و615 شخصا ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء الأمس.

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