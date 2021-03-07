وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
لقاح “استرازينكا”

وصول دفعة جديدة من لقاح “استرازينكا” البريطاني إلى المغرب

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس الرباط

علم من مصدر لدى وزارة الصحة أن المغرب تلقى شحنة جديدة من لقاح “استرازينكا” البريطاني، المضاد لفيروس كورونا المستجد .

وقال مصدرنا أن هذه الدفعة الجديدة بلغت 500 ألف لقاح ستمكن من استمرار حملة التطعيم الوطنية المغربية ضد كوفيد19، والتسريع من عمل الأطقم الطبية والترميضية .

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت يوم أمس السبت 6 مارس، أنه تم تلقيح ما مجموعه 3 ملايين و913 ألفا و615 شخصا ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء الأمس.

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