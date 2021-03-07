إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين
صورة أرشيفية

إسرائيل.. إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ وكالات 

اصيب المدير العام لبلدية قلنسوة الفلسطينية وسط إسرائيل، أشرف خطيب، بإصابات بليغة جراء تعرضه لمحاولة اغتيال برصاص مهاجمين مجهولين الليلة الماضية.

وتعرض خطيب (48 عاما) الذي تولى إدارة بلدية قلنسوة في يناير العام الماضي، لإطلاق نار عندما كان متواجدا في سيارته في ساعات متأخرة من أمس السبت، ونقل بشكل عاجل إلى المستشفى حيث تم توصيله بجهاز التنفس الاصطناعي، وهو لا يزال في حالة غير مستقرة.

وفر المهاجمون من موقع الهجوم، وأطلقت الشرطة تحقيقا في مسعى لكشف ملابسات الجريمة.

واستنكرت اللجنة الشعبية في قلنسوة في بيان لها محاولة اغتيال خطيب، محملة الشرطة المسؤولية عن تصاعد وتيرة العنف والجريمة في البلدية.

في غضون ذلك، تنظم أمام مقر وزارة الأمن الداخلي في مدينة القدس اليوم مظاهرة احتجاجا على تقاعس السلطات عن التصدي للعنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني.

بدوره، أجرى وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي اتصالا هاتفيا مع رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، حيث وصف الهجوم الأخير بأنه “تجاوز لكل الخطوط الحمراء” وأعرب عن نيته التوجه إلى وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بطلب التحرك فورا من أجل اعتقال المتورطين في الحادث.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة المظاهرات التي نظمها المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل ضد العنف والجريمة في مجتمعاتهم، بما فيها الحملة الاحتجاجية التي شارك فيها نحو 10 آلاف شخص في مدينة أم الفحم الجمعة الماضي.

وسبق أن شهدت قلنسوة قبل 10 سنوات اغتيال المدير العام لبلديتها المحامي وئام زميرو باطلاق نار أيضا.

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