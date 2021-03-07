فيروس كورونا في البرازيل
فيروس كورونا في البرازيل

البرازيل.. 1555 وفاة وأكثر من 69 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1555 وفاة و69609 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 264325، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10938836.

وأشارت الوزارة إلى شفاء و9704351 مصابا بالفيروس.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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