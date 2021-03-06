في الصورة جون بايدن

“خطة الانقاذ”.. بايدن يقدم وعود جديدة للأمريكيين حول الوضع الاقتصادي

منذ ساعتين
0

هبة بريس- وكالات 

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن “هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أنه يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا”.

وأضاف أنه “نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتنا عبر تمرير هذا القانون. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأمريكيون حياة جيدة”.

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، بعد تصويت استمر 12 ساعة، على أن يتم التصويت النهائي يوم الثلاثاء المقبل، في مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريس: تدابير التصدي لكورونا أبرزت قوة القيادة النسائية وفعاليتها

غوتيريس: تدابير التصدي لكورونا أبرزت قوة القيادة النسائية وفعاليتها

منذ 3 ساعات
Photo of سيارة تدهس متظاهرين في لبنان

سيارة تدهس متظاهرين في لبنان

منذ 5 ساعات
Photo of مسؤول اسباني : إغلاق معبر سبتة أضر الى حد كبير بالقطاع السياحي

مسؤول اسباني : إغلاق معبر سبتة أضر الى حد…

منذ 5 ساعات
Photo of مرشح سابق للرئاسة بالجزائر ينتقد منطق “الدبابة” لقمع الحراك

مرشح سابق للرئاسة بالجزائر ينتقد منطق “الدبابة” لقمع الحراك

منذ 6 ساعات
Photo of أمريكا تسجل أكثر من 2.4 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل أكثر من 2.4 ألف حالة وفاة خلال…

منذ 8 ساعات
Photo of إعطاء أزيد من 279 مليون جرعة اللقاح المضاد لكورونا في العالم

إعطاء أزيد من 279 مليون جرعة اللقاح المضاد لكورونا…

منذ 10 ساعات
Photo of أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي أحد

أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي أحد

منذ 11 ساعة
Photo of اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات “كورونا” المشددة

اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات “كورونا” المشددة

منذ 15 ساعة
Photo of بريطانيا تسجل 5947 إصابة و236 وفاة جديدة

بريطانيا تسجل 5947 إصابة و236 وفاة جديدة

منذ يوم واحد
Photo of الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق