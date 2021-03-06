“خطة الانقاذ”.. بايدن يقدم وعود جديدة للأمريكيين حول الوضع الاقتصادي

هبة بريس- وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، للحد من الآثار السلبية لوباء كورونا، معربا عن أمله في أن يتم اعتمادها من مجلس النواب حتى تتحول إلى قانون.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن “هناك دعم كبير لخطة الإنقاذ الاقتصادي. والآن هذه الخطة ستعود لمجلس النواب للاعتماد، ونأمل أنه يتم اعتمادها سريعا حتى أوقع على مشروع القانون ويصبح قانونا”.

وأضاف أنه “نستطيع أن نشعر بالتغيير في حياتنا عبر تمرير هذا القانون. ونحتاج إلى مثل هذه الخطة لإنعاش الاقتصاد حتى يعيش الأمريكيون حياة جيدة”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار يوم السبت، بعد تصويت استمر 12 ساعة، على أن يتم التصويت النهائي يوم الثلاثاء المقبل، في مجلس النواب، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

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