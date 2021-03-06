الصورة أرشيفية

فيضانات الجزائر.. 6 قتلى وسيارات “عائمة”

منذ 3 ساعات
1

هبة بريس- وكالات

لقي 6 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر فيضانات شهدتها ولاية الشلف شمال غربي الجزائر، حسبما أفادت به وسائل اعلام جزائرية.

وأدت الأمطار الغزيرة في وادي مكناسة بولاية الشلف إلى فيضانات وسيول، أسفرت عن وفاة رجلين و3 نساء وطفل، وفقا لوسائل اعلام جزائرية.

وبثت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لتيارات المياه وهي تجرف سيارات بمن فيها.

وأوضح جهاز الحماية المدنية أن “التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات”.

وتشهد الجزائر تأخرا لتساقط الأمطار خاصة في وسط البلاد وغربها، وكانت وزارة الشؤون الدينية أقامت السبت “صلاة للاستسقاء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصين تعلن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في عدد من المناطق

الصين تعلن تفشي حمى الخنازير الإفريقية في عدد من…

منذ 15 ساعة
Photo of طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت .. سماء غائمة وزخات مطرية بمعظم مناطق…

منذ 16 ساعة
Photo of الجزائر.. الدعوة إلى التحقيق في اتهامات جديدة بتعذيب نشطاء الحراك

الجزائر.. الدعوة إلى التحقيق في اتهامات جديدة بتعذيب نشطاء…

منذ يوم واحد
Photo of لجنة الداخلية تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين

لجنة الداخلية تصادق على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس…

منذ 3 أيام
Photo of سعوديون يطالبون إدارة بايدن بعدم الاستقواء على الرياض

سعوديون يطالبون إدارة بايدن بعدم الاستقواء على الرياض

منذ 6 أيام
Photo of إسرائيل تغلق مدينة القدس بسبب “عيد المساخر”

إسرائيل تغلق مدينة القدس بسبب “عيد المساخر”

منذ 7 أيام
Photo of بنشعبون يعين مدراء جدد بثلاث مديريات جهوية للضرائب

بنشعبون يعين مدراء جدد بثلاث مديريات جهوية للضرائب

منذ أسبوعين
Photo of الشرطة الإسبانية تنقذ مهاجرين مختبئين في حاويات نفايات سامة

الشرطة الإسبانية تنقذ مهاجرين مختبئين في حاويات نفايات سامة

منذ أسبوعين
Photo of انتخاب المغربي محمد علي غربال رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ

انتخاب المغربي محمد علي غربال رئيسا للاتحاد الإفريقي للإنقاذ

منذ أسبوعين
Photo of مراكش ..فتح تحقيق مع شرطي في قضية ابتزاز وقبول مزية

مراكش ..فتح تحقيق مع شرطي في قضية ابتزاز وقبول…

منذ أسبوعين

تعليق واحد

  1. اللهم ارحم من مات غرقا من المسلمين واحتسبه من الشهداء.عنْ أبي هُرَيْرةَ،رضى الله عنه ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: الشُّهَدَاءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، وَالمبْطُونُ، والغَرِيقُ، وَصَاحبُ الهَدْم وَالشَّهيدُ في سبيل اللَّه متفقٌ عليهِ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق