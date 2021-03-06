فيضانات الجزائر.. 6 قتلى وسيارات “عائمة”

هبة بريس- وكالات

لقي 6 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر فيضانات شهدتها ولاية الشلف شمال غربي الجزائر، حسبما أفادت به وسائل اعلام جزائرية.

وأدت الأمطار الغزيرة في وادي مكناسة بولاية الشلف إلى فيضانات وسيول، أسفرت عن وفاة رجلين و3 نساء وطفل، وفقا لوسائل اعلام جزائرية.

وبثت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لتيارات المياه وهي تجرف سيارات بمن فيها.

وأوضح جهاز الحماية المدنية أن “التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية الشلف من تساقطات مطرية فجائية غزيرة، أدت إلى جرف مياه وادي مكناسة لثلاث سيارات”.

وتشهد الجزائر تأخرا لتساقط الأمطار خاصة في وسط البلاد وغربها، وكانت وزارة الشؤون الدينية أقامت السبت “صلاة للاستسقاء”.

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