الصورة للشقة التي أتت عليها ألسنة النيران بطنجة

بسبب “شارجور”.. حريق مهول يأتي على شقة بطنجة

منذ 19 ساعة
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هبة بريس- مكتب طنجة

 

شبّ حريق مهول مساء اليوم السبت 06 مارس ، في شقة بالطابق الثالث بحي “كاسباراطا” بطنجة، ماخلف حالة من الخوف والذعر وسط ساكنة الاقامة.

 

وأتت ألسنة النيران على الشقة الواقعة بالطابق الثالث من، حيث تشير المعطيات الاولية ان شاحن الهاتف، أدى الى اشتعال النيران في أرجاء الشقة دون تسجيل ضحايا في الارواح.

 

وحلت عناصر الوقاية المدنية في وقت وجيز بعد إعلام عناصرها بوقوع حديث، لتتم السيطرة على الحريق الذي خلف أضرارا مادية جسيمة.

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تعليق واحد

  1. ضرورة فرض التأمين الإجباري على أرباب شقق العمارات بسبب الملك المشترك الذي يتأثر بأخطاء الغير.

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