بسبب “شارجور”.. حريق مهول يأتي على شقة بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

شبّ حريق مهول مساء اليوم السبت 06 مارس ، في شقة بالطابق الثالث بحي “كاسباراطا” بطنجة، ماخلف حالة من الخوف والذعر وسط ساكنة الاقامة.

وأتت ألسنة النيران على الشقة الواقعة بالطابق الثالث من، حيث تشير المعطيات الاولية ان شاحن الهاتف، أدى الى اشتعال النيران في أرجاء الشقة دون تسجيل ضحايا في الارواح.

وحلت عناصر الوقاية المدنية في وقت وجيز بعد إعلام عناصرها بوقوع حديث، لتتم السيطرة على الحريق الذي خلف أضرارا مادية جسيمة.

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