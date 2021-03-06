جامعة عربية تحرز تقدماً عالمياً في 16 مادة بحسب تصنيف “كيو إس”

هبة بريس- الرباط

أحرزت جامعة الإمارات تقدماً عالمياً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها، حيث تم إدراجها في أربعة من أصل خمسة مواد رئيسية. لأول مرة، حيث صُنفت ضمن أفضل الجامعات في الآداب والعلوم الإنسانية في العالم. في مجال العلوم الاجتماعية.

وتقدمت الجامعة، حسب بلاغ صحفي، بما يقرب من 100 مرتبة لتحتل المرتبة 292 على مستوى العالم، كما نها شهدت تقدماً في الهندسة والتكنولوجيا لتحتل المرتبة 297 كأفضل جامعة في مجال العلوم الحياتية والطب شديد التنافسية، علاوة على تقدمهاأيضًا درجة واحدة إلى مجموعة 401-450.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير الجامعة بالإنابة أن ” جامعة الإمارات تفخر بهذا الإنجاز الذي يدل على نجاح رؤى واستراتيجيات الجامعة المستمرة في تحقيق النتائج المبهرة كل عام، فقد دخلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في تصنيف مادتين لأول مرة وارتفعت في عشرة آخرين.” وأضاف ” لقد أجرينا الكثير من التحسينات على مدار السنوات الأخيرة في جميع أقسام الجامعة والتي بدورها ساهمت في هذا الأداء غير المسبوق. أتقدم بخالص التهاني لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الرائعين الذين حققوا ذلك، كما أننا نتطلع إلى التحسين المستمر مع مضاعفة الجهود “.

جدير بالذكر أن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي أول وأكبر مؤسسة وطنية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976.

وتواصل الجامعة اليوم تحقيق رؤيتها نحو المساهمة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للعالم العربي ونموذج ناجح للسلام، ومجتمع عالمي آمن وسريع النمو.

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