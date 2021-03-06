الصورة لمعبر باب سبتة المحتلة

مسؤول اسباني : إغلاق معبر سبتة أضر الى حد كبير بالقطاع السياحي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- وكالات

قال “أليخاندرو راميريز” ، مستشار وزير التنمية والسياحة الإسباني، إن إغلاق معبر باب سبتة المحتلة، أضر إلى حد كبير بالقطاع السياحي بالمدينة المحتلة.

 

وأبرز “راميريز ” أن 80 بالمائة من زبناء فنادق المدينة مغاربة، وان معدل الإقبال على هذه الفنادق، في عطلات نهاية الأسبوع، بلغ حوالي 95 بالماٸة.

 

ووفق مانقلته صحيفة “إلبويبلو دي سبتة” المحلية، فقد افاد المتحدث في معرض رده على سؤال حول تداعيات جائحة كورونا على المدينة المحتلة، أن السياحة المغربية تعتبر عمود القطاع السياحي بالمدينة، مضيفا أن مدينة سبتة لا يمكن أن تعيش بشكل أفضل دون السياحة المغربية.

 

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