طرفاية: إحباط محاولة للهجرة وحجز قارب مطاطي والعشرات من المهاجرين

هبة بريس- أشعبان لحبيب

أفاد مصدر مأذون ل “هبة بريس” ، أن مصالح الدرك الملكي بجماعة أخفنير الترابية وبتنسيق مباشر مع عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة سواحل إقليم طرفاية ، قد تمكنوا عصر اليوم من توقيف 28 مرشح للهجرة السرية بأحد الشواطئ بين مدينة طرفاية وجماعة أخفنير على طول الطريق الوطنية رقم واحد.

وحسب ذات المصادر، فقد تم توقيف المهاجرين عصر اليوم السبت 6 مارس الجاري، من طرف مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية إقليم طرفاية بتعاون مع القوات المساعدة وذلك بعد أن حاولوا ذات المهاجرين الإبحار نحو جزر الكناري إلا أن المصالح المختصة قامت بمباغتتهم قبل الإبحار حيث تم حجز قارب مطاطي ومحرك والبنزين وأشياء أخرى.

و أضاف المصدر ذاته، أن المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم، ينحدرون من دول جنوب الصحراء من بينهم 8 نساء.

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