مرشح سابق للرئاسة بالجزائر ينتقد منطق “الدبابة” لقمع الحراك

هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس حركة البناء الوطني والمترشح السابق لرئاسة الجزائر، عبد القادر بن قرينة، أن “دعاة المراحل الانتقالية” الذين “يحبون خروج الدبابة لقمع المواطنين وتقاسم المغانم، يوجدون في الغرف المظلمة والتعيين”.

وقال بن قرينة في تجمع شعبي في ولاية باتنة، شرق الجزائر، إن هؤلاء “يُعادون الجزائر وأنا لا أتسامح معهم ومع من يحاربون مؤسسات الدولة”، لكنّه لم يُسمّ من عناهم بحديثه.

وأعلن بن قرينة مساندته لـ”الحلّ الدستوري”، يقصد الانتخابات، وكراهيته لثقافة “حكم الأقلية للأغلبية”، وقال إن “المُنادين بالمراحل الانتقالية يكرهون مؤسسة الجيش كونها منضبطة وساندت الحل الدستوري وتعمل مع باقي مؤسسات الجمهورية ووقفت ضد من يريدون ديمقراطية بدون انتخابات”.

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