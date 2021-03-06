الصورة لجانب من الحراك الجزائري - أرشيفية

مرشح سابق للرئاسة بالجزائر ينتقد منطق “الدبابة” لقمع الحراك

منذ 52 دقيقة
0

هبة بريس- وكالات

اعتبر رئيس حركة البناء الوطني والمترشح السابق لرئاسة الجزائر، عبد القادر بن قرينة، أن “دعاة المراحل الانتقالية” الذين “يحبون خروج الدبابة لقمع المواطنين وتقاسم المغانم، يوجدون في الغرف المظلمة والتعيين”.

وقال بن قرينة في تجمع شعبي في ولاية باتنة، شرق الجزائر، إن هؤلاء “يُعادون الجزائر وأنا لا أتسامح معهم ومع من يحاربون مؤسسات الدولة”، لكنّه لم يُسمّ من عناهم بحديثه.

وأعلن بن قرينة مساندته لـ”الحلّ الدستوري”، يقصد الانتخابات، وكراهيته لثقافة “حكم الأقلية للأغلبية”، وقال إن “المُنادين بالمراحل الانتقالية يكرهون مؤسسة الجيش كونها منضبطة وساندت الحل الدستوري وتعمل مع باقي مؤسسات الجمهورية ووقفت ضد من يريدون ديمقراطية بدون انتخابات”.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مسؤول اسباني : إغلاق معبر سبتة أضر الى حد كبير بالقطاع السياحي

مسؤول اسباني : إغلاق معبر سبتة أضر الى حد…

منذ 5 دقائق
Photo of أمريكا تسجل أكثر من 2.4 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة

أمريكا تسجل أكثر من 2.4 ألف حالة وفاة خلال…

منذ 4 ساعات
Photo of إعطاء أزيد من 279 مليون جرعة اللقاح المضاد لكورونا في العالم

إعطاء أزيد من 279 مليون جرعة اللقاح المضاد لكورونا…

منذ 5 ساعات
Photo of أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي أحد

أردوغان: تركيا لا تطمع في أراضي وبحار أي أحد

منذ 6 ساعات
Photo of اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات “كورونا” المشددة

اعتبارا من الأحد.. السعودية ترفع إجراءات “كورونا” المشددة

منذ 10 ساعات
Photo of بريطانيا تسجل 5947 إصابة و236 وفاة جديدة

بريطانيا تسجل 5947 إصابة و236 وفاة جديدة

منذ 21 ساعة
Photo of الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل 67 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال…

منذ 22 ساعة
Photo of الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة لجائحة كورونا

الصحة العالمية تحذر من احتمال وقوع موجتين ثالثة ورابعة…

منذ يوم واحد
Photo of بريطانيا.. إصابات جراء “حادث خطير” وأنباء عن عملية طعن

بريطانيا.. إصابات جراء “حادث خطير” وأنباء عن عملية طعن

منذ يوم واحد
Photo of “دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يواصلون الحراك بالشوارع

“دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يواصلون الحراك بالشوارع

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق