ضبط 800 قرص طبي بطنجة المتوسط

هبة بريس- مكتب طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في تهريب 800 قرص طبي مخدر .

وكانت المصالح الامنية بميناء طنجة المتوسط ضبطت في عملية مراقبة روتينية بتعاون مع مصالح الجمارك ، احدى السيارات النفعية القادمة من الخارج و التي تعمل على نقل البضائع الغير المصحوبة و افراغها بوكالات اسفار متعددة منها بطنجة ، حيث اسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من الاقراص الطبية المخدرة ، والتي كانت معبأة داخل علبة كارتونية بلغت 800 قرص مخدر .

مصالح امن ميناء طنجة المتوسط و في اطار الابحاث و التحريات الميدانية المنجزة في هذا الموضوع و بتنسيق مع فرقة محاربة العصابات بولاية امن طنجة تمكنت من توقيف شخص في الخمسينات من العمر كان ينتظر العلبة الكارتونية و ذلك باحد وكالات الاسفار بوسط المدينة.

و ستواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0