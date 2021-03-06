الصورة لاقراص مخدرة محجوزة بميناء طنجة المتوسط

ضبط 800 قرص طبي بطنجة المتوسط

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس- مكتب طنجة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في تهريب 800 قرص طبي مخدر .

وكانت المصالح الامنية بميناء طنجة المتوسط ضبطت في عملية مراقبة روتينية بتعاون مع مصالح الجمارك ، احدى السيارات النفعية القادمة من الخارج و التي تعمل على نقل البضائع الغير المصحوبة و افراغها بوكالات اسفار متعددة منها بطنجة ، حيث اسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من الاقراص الطبية المخدرة ، والتي كانت معبأة داخل علبة كارتونية بلغت 800 قرص مخدر .

مصالح امن ميناء طنجة المتوسط و في اطار الابحاث و التحريات الميدانية المنجزة في هذا الموضوع و بتنسيق مع فرقة محاربة العصابات بولاية امن طنجة تمكنت من توقيف شخص في الخمسينات من العمر كان ينتظر العلبة الكارتونية و ذلك باحد وكالات الاسفار بوسط المدينة.

و ستواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة الأبحاث والتحريات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة المتورطين في أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العيون : انتشال جثة فتاة عشرينية وانقاذ أربعة آخرين و البحث جاري عن مفقود

العيون : انتشال جثة فتاة عشرينية وانقاذ أربعة آخرين…

منذ ساعتين
Photo of الوالي امهيدية وعامل الفحص أنجرة يحلان بالقصر الصغير

الوالي امهيدية وعامل الفحص أنجرة يحلان بالقصر الصغير

منذ ساعتين
Photo of أزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى…

منذ ساعتين
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 509 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 509 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 03 حالة وفاة جديدة…

منذ 3 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة … تسجيل 407 إصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة … تسجيل 407 إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of نسبة ملء سدود المملكة تصل إلى 50 في المائة

نسبة ملء سدود المملكة تصل إلى 50 في المائة

منذ 4 ساعات
Photo of سطات… الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا

سطات… الأمن يعتقل شخصا اقتحم مستوصفا صحيا

منذ 4 ساعات
Photo of مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات

مضيق_فنيدق.. استنفار و تدخل استعجالي من السلطات لتفادي الفيضانات

منذ 5 ساعات
Photo of سطات في زمن التساقطات المطرية.. البنية التحتية تعاني في صمت

سطات في زمن التساقطات المطرية.. البنية التحتية تعاني في…

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق