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البيجيدي و”القاسم الانتخابي“ …دفاعاً عن الديموقراطية أم عن مصالحه الحزبية ؟

منذ ساعة واحدة
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مروان المغربي – هبة بريس

 

أثار موضوع تحديد ”القاسم الانتخابي“ على أساس احتساب عدد الأصوات المسجلة وليس عدد الأصوات الصحيحة خلال الانتخابات المقبلة، الكثير من الجدل قبل تمريره، بلجنة الداخلية ومجلس النواب يوم أمس، من طرف حزب العدالة والتنمية الذي وجد نفسه وحيداً معارضاً لهذا التعديل بما فيهم حتى تلك الأحزاب المتحالفة معه في الحكومة التي صوتت لصالح هذا التعديل.

حزب العدالة التنمية برر معارضته هذا التعديل بالانقلاب على الديموقراطية والاجهاز عليها خلال العملية الانتخابية، بحيث اعتبر رئيس الفريق النيابي للبيجدي، مصطفى الإبراهيمي، في تصريح سابق لموقع الحزب، ”أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى عملية لتوزيع المقاعد على الأحزاب بالتساوي وبدون منافسة، مشددا على أن هذا الأمر يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس، ويضرب بنسبة المشاركة التي ستكون بدون جدوى، والمحاسبة السياسية عبر ممارسة حق وواجب التصويت“.

 

وفي هذا الصدد قال الأستاذ الجامعي وخبير القانون الدستوري، الدكتور رشيد لزرق، أن ما يتحدث عنه حزب العدالة والتنمية هو ديمقراطية المقاعد اذ لا علاقة بين هندسة نمط الاقتراع، و الديمقراطية، بحيث أنها تتجاوز كونها أسلوب الاقتراع لكونها حمولة وقيم و بالتالي فإن العدالة والتنمية يدافع على مصلحته الحزبية، وما يحصل الآن هو محاولة تصدير أزمة البيجيدي الداخلية للدولة و محاولة كسب شرعية الاستهداف عوض الحصول علي شرعية انجاز لتقديمها الانتخابات، على حد تعبيره.

واسترسل الدكتور رشيد لزرق في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن سدود العدالة والتنمية عن التوافق الذي طالما أظهرت تمسكها به لإظهار اعتدلها و عدم سعيها للهيمنة، في وقت هناك حاجة ملحة لاعتماد التوافق كخيار استراتيجي الأمثل، لمواجهة تحديات جائحة كورونا، في وقت يلزم الحزب الذي يقود الحكومة أن يدرك أنه لايزال في حاجة إلى التوافق وإلى الشراكة السياسية بين الأحزاب لإخراج قوانين انتخابية.

 

وأضاف لزرق مؤكداً أن التوافق مر بالعديد من الصعوبات، ولكن
العدالة والتنمية ينبغي أن تجسر العراقيل الذي يشهدها تمرير القوانين الانتخابية، عبر تجاوز المصالح الحزبية الضيقة، لفائدة تكريس الخيار الديمقراطي، وهي التي لطالما واجهت منتقديها بسعيهم للهيمنة بكونها تعتبر توافق خيار استراتجي لإيجاد حلول للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن المصلحة الوطنية والظروف التي نمر بها تدفع إلى البحث عن معالجات للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة.

وختم لزرق مشيراً أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مدعو إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة الوضع، وأن لا تشوش عليه أي أجندات صقور العدالة والتنمية من خلال مواجهة تحقيق التوافق. لأن فقدان الحكومة لاغلبيتها يستدعي استقالة رئيس الحكومة، على حد قوله.

ويشار أن مجلس النواب، حسم خلال الجبسة العمومية التي عقدت يوم أمس الجمعة 5 مارس وخصصت للمناقشة والمصادقة، على مجموعة من مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في موضوع القاسم الانتخابي وحالات التنافي بين رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وأيضاً حذف اللائحة الوطنية للشباب.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وخصوصا المادة التي تهم إحتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الإنتخابية، عوض عدد المصوتين.

وجاءت نتيجة التصويت على إعتماد القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، بموافقة 160 ورفض 104 بينما سجل نائب واحد امتناعه

 

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