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العيون : انتشال جثة فتاة عشرينية وانقاذ أربعة آخرين و البحث جاري عن مفقود

منذ يومين
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة قبل قليل من الأن أن قوة أمواج شاطئ فم الواد قرب مدينة العيون قد حالت دون خروج مجموعة من الأشخاص يرجح أنهم طالبة بأحد المعاهد بالعيون كانوا يسبحون بالشاطئ المذكور و ذلك بسبب قوة التيار البحري الذي جرفهم الى منطقة وسط الصخور وإرتفاع الأمواج العاتية.

 

وحسب ذات المصادر، التي أكدت على أن عناصر الوقاية المدنية قامت بإنقاذ 4 أشخاص من أصل 6 وكذا انتشال جثة فتاة عشرينية بعد غرقها ، و لازالت عملية البحث جارية عن شاب أخر مفقود ابتلعته مياه شاطئ فم الواد الذي يعد من أخطر شواطئ مدينة العيون.

 

الحادث الذي إستنفر السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي الترابي لجماعة فم الواد التي انتقلت إلى مكان الحادث، حيث أكد شهود عيان أن الوقاية المدنية استعملت قوارب مطاطية ودراجات مائية دجيتسكي من أجل عملية الإنقاد والإغاثة ولازالوا يمشطون الشاطئ المذكور على أمل العثور على الشاب المفقود.

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تعليق واحد

  1. لم تنقذهم لاوقايةمدني الناس لموجود على شاطئ هي التي تدخلت لإنقاذ

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