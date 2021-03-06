في الصورة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل اقليم الفحص أنجرة

الوالي امهيدية وعامل الفحص أنجرة يحلان بالقصر الصغير

منذ ساعتين
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

استنفرت الامطار الغزيرة التي شهدتها منطقة القصر الصغير صباح اليوم السبت 06 مارس الجاري، السلطات الجهوية والاقليمية، حيث حل كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، وعامل عمالة الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي ، بالمنطقة للوقوف على عمليات فتح الطرق المغلقة والإطلاع على حجم الأضرار المسجلة.

وقام امهيدية والمرزوقي بزيارة بعض المنازل المتضررة، حيث أعطيت تعليمات من اجل الاسراع في عملية فتح الطريق المغلقة، بسبب تهاطل الامطار.

وشهدت مدينة القصر الصغير، منذ الساعات الاولى من صباح يومه السبت، تساقطات مطرية غزيرة أغرقت عددا من الأحياء والشوارع.

وحسب ما عاينته “هبة بريس”، فقد كانت ساعات قليلة من التساقطات المطرية الغزيرة كفيلة بإغراق المدينة، والتسبب للساكنة في خسائر مادية كبيرة.

وغمرت مياه الأمطار عددا من البيوت والمحلات التجارية، ما دفع بالساكنة الى إطلاق استغاتثها للجهات المعنية للتدخل المستعجل وتجنب وقوع كارثة لا يحمد عقباها.

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